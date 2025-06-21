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TEHERAN

Iran objavio snimak ispitivanja navodnog Mossadovog špijuna

Iranski mediji izvijestili su o hapšenju još jednog navodnog "špijuna Mosada" koji je, prema njihovim tvrdnjama, tijekom ispitivanja priznao izdaju

Snimak ispitivanja. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Iranski mediji izvijestili su o hapšenju još jednog navodnog "špijuna Mosada" koji je, prema njihovim tvrdnjama, tijekom ispitivanja priznao izdaju.

Objavljen je i video snimak razgovora s predstavnicima iranskog pravosuđa, djelimično zamagljen, na kojem se vidi uhapšeni muškarac.

Tokom ispitivanja, istražitelj ga je, između ostalog, pitao da li je imao zadatak da snima protivavionske sisteme, na što je osumnjičeni odgovorio: "Nezaposlen sam."

Istovremeno, iranske vlasti su saopćile da je uhapšen i njemačko-izraelski državljanin zbog fotografisanja vojnih objekata, što je prema zakonima Islamske Republike strogo zabranjeno.

Izraelski mediji, međutim, tvrde da se radi o stranom "biciklisti" koji je boravio u Iranu.

# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
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