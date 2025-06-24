Nekoliko arapskih država pozdravilo primirje

Nekoliko arapskih država pozdravilo je primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Trump između Izraela i Irana, nadajući se da će to dovesti do smirivanja u regiji.

Egipat je pozdravio prekid vatre i u utorak saopćio da će nastaviti diplomatske napore s partnerima kako bi učvrstio prekid vatre i podržao proces deeskalacije, što bi dovelo do sveobuhvatnog i održivog rješenja kriza koje prijete stabilnosti regije.

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije pozdravilo je prekid vatre i saopćilo da cijeni napore uložene u deeskalaciju tenzija.

U Amanu je jordansko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo važnost sporazuma o smanjenju opasne eskalacije u regiji, te neophodnost pridržavanja sporazuma kako bi se regija zaštitila od posljedica daljnjeg pogoršanja.