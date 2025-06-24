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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: I Izrael i Iran prekršili primirje

Dodao je da su iranski nuklearni kapaciteti nestali i da Teheran neće moći obnoviti svoj nuklearni program

Donald Tramp. AP

S. S.

24.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp kazao je da su i Izrael i Iran prekršili primirje, piše Reuters.

Dodao je da su iranski nuklearni kapaciteti nestali i da Teheran neće moći obnoviti svoj nuklearni program.

Podsjetimo, Tramp je u toku noći objavio da je postignut dogovor o primirju i da je rat između Izraela i Irana gotov, što su kasnije potvrdile obje strane.

Nakon toga obje su strane ispalile nove rakete. Iran je negirao da su ispalili raketu nakon uspostavljanja primirja, a Izrael je uzvratio Iranu.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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