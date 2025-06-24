Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASILO SE MINISTARSTVO

Izrael zvanično ukinuo vanredno stanje

Zapovjedništvo domaće fronte IDF ukinulo je sva ograničenja za škole, javna okupljanja i radna mjesta

Izrael. AP

A. O.

24.6.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela objavilo je vijest gdje navode da je Izrael zvanično ukinuo vanredno stanje.

Zapovjedništvo domaće fronte IDF ukinulo je sva ograničenja za škole, javna okupljanja i radna mjesta, označavajući oprezan povratak normalnom životu.

Podsjećamo, predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) razgovarao je s emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), istakavši da napad iranske vojske nije bio usmjeren protiv Katara i da Iran ne vidi ovu zemlju kao neprijatelja.

- Kontaktirao sam Njegovu Ekselenciju čim se ukazala prilika kako bih naglasio da je jučerašnji incident bio samo reakcija na direktno i otvoreno učešće Sjedinjenih Američkih Država u agresiji cionističkog režima na teritoriju Irana, te se ni na koji način ne može smatrati sukobom između Islamske Republike Iran i prijateljske, bratske i susjedske države Katara - rekao je Pezeškijan.

# IZRAEL
# VANREDNO STANJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.