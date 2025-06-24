Izrael zvanično ukinuo vanredno stanje

Podsjećamo, predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) razgovarao je s emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), istakavši da napad iranske vojske nije bio usmjeren protiv Katara i da Iran ne vidi ovu zemlju kao neprijatelja.

- Kontaktirao sam Njegovu Ekselenciju čim se ukazala prilika kako bih naglasio da je jučerašnji incident bio samo reakcija na direktno i otvoreno učešće Sjedinjenih Američkih Država u agresiji cionističkog režima na teritoriju Irana, te se ni na koji način ne može smatrati sukobom između Islamske Republike Iran i prijateljske, bratske i susjedske države Katara - rekao je Pezeškijan.