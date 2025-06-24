Trampov napad na Iran učvrstio Netanjahua na vlasti

Dvadeset mjeseci nakon što je Hamas izveo napad na Izrael u oktobru 2023., premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) bio je na ivici političkog ponora. Napad je pokazao najslabiju tačku izraelske sigurnosne strukture u historiji, narušivši njegov imidž „čuvara sigurnosti“.

Najveće dostignuće

Međutim, nedavni američki napad na Iran, zajedno s izraelskim udarima, vratio je Netanjahua u politički fokus. Već decenijama on Iran vidi kao najveću prijetnju Izraelu, a onemogućavanje njegovog nuklearnog programa kao ličnu misiju. Sada je bliže tom cilju nego ikada.

- Ovo je Netanjahuovo najveće dostignuće još od dolaska na vlast 1996. godine - rekla je njegova biografkinja Mazal Mualem. Javnost ga ponovo percipira kao zaštitnika države, a podrška njegovoj koaliciji raste.

U Iranu se još ne zna puni domet američkih udara, niti hoće li Iran uzvratiti napadima na američke ili izraelske mete. Iran je već ispalio nove rakete na Izrael, što bi moglo produžiti rat. Ali, ako odgovor Irana ostane ograničen, izraelska vlada bi mogla odlučiti da zaustavi eskalaciju, procjenjujući da je većinu svojih ciljeva ostvarila.

- Lopta je sada na iranskoj strani - rekao je Amos Jaldin (Yadlin), bivši šef izraelske vojne obavještajne službe. Ako Iran nastavi s raketiranjem, Izrael će uzvratiti ciljanjem raketnih postrojenja, naftne infrastrukture i civilnog vodstva Irana.

U Izraelu se politička situacija već mijenja. Nakon izraelskih napada na Iran, ankete su pokazale porast podrške Netanjahuovoj koaliciji — najveći od početka rata s Hamasom.

Priznali uspjeh

Čak su i njegovi žestoki domaći kritičari priznali uspjeh. Lider opozicije Jair Lapid (Yair) izjavio je: „Ovo je uspjeh za Netanjahua, za Trampa i za slobodni svijet. Ovo se moralo dogoditi“.

Ohrabren uspjehom protiv Irana, Netanjahu bi sada mogao biti fleksibilniji u pregovorima o prekidu vatre i razmjeni talaca u Gazi. Do sada je izbjegavao dogovor koji bi ostavio Hamas s bilo kakvim političkim utjecajem, pod pritiskom ekstremno desnih partnera u vladi koji prijete rušenjem vlade ako se rat završi bez potpune eliminacije Hamasa.

No, sada kad je napao glavnog sponzora Hamasa — Iran — bivši savjetnik Nadav Štrauhler (Shtrauchler) smatra da Netanjahu može reći: „Promijenili smo Bliski istok. Sad možemo biti fleksibilniji o pitanju Gaze i talaca.“





Dugoročni cilj

Dogovor o prekidu vatre u Gazi mogao bi mu otvoriti vrata za postizanje drugog dugoročnog cilja: normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom. Rijad je već prošle godine pokazao spremnost za sporazum ako rat stane i ako Izrael pokaže spremnost za palestinsku državnost — što je i dalje malo vjerovatno. Ipak, sada kad nije potpuno zavisan od krajnje desnice, Netanjahu možda ima više manevarskog prostora.

„Ako ima vremena danas, puši veliku cigaru“, zaključio je Štrauhler. „Jednu životnu misiju je ispunio, a na putu je da ispuni i druge.“