Iranci u Teheranu slave nakon prekida vatre između Irana i Izraela

Stotine Iranaca okupilo se u glavnom gradu Teheranu u utorak kako bi proslavili objavu prekida vatre s Izraelom nakon 12 dana sukoba, javlja Anadolu.

Građani slave sporazum o prekidu vatre između Irana i Izraela okupljajući se na Trgu revolucije u iranskoj prijestolnici Teheranu. Nosili su iranske zastave i uzvikivali slogane protiv SAD-a i Izraela.

Prekid na snazi

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) objavio je u utorak ujutro da je prekid vatre između Irana i Izraela sada na snazi, pozivajući obje strane da ga se pridržavaju.

- Prekid vatre je sada na snazi. Molim vas, ne kršite ga - rekao je Tramp na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Međutim, nakon izvještaja o kršenju primirja između Irana i Izraela, Tramp je izrazio nezadovoljstvo Izraelom, rekavši da su i Tel Aviv i Teheran prekršili sporazum o prekidu vatre.

- Oni ne znaju šta dovraga rade - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući prije odlaska na samit NATO-a u Hagu, Holandija, napominjući da treba da natjera Izrael da se "smiri".

U ponedjeljak je objavio da su se Izrael i Iran dogovorili o "potpunom i totalnom" prekidu vatre usred sukoba na Bliskom istoku.

Iran je u ponedjeljak lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu Al Udeid u Kataru, što je označilo dramatičnu eskalaciju napetosti nakon što je SAD u nedjelju izveo napade na tri iranska nuklearna objekta.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su se američke snage, zajedno s Katarom, "uspješno" odbranile od napada, potvrđujući da nije bilo žrtava među američkim ili katarskim osobljem.

Napetosti na Bliskom istoku

Regionalne napetosti su naglo eskalirale u nedjelju nakon što je SAD bombardovao iranska nuklearna postrojenja Fordo, Natanz i Isfahan.

Američki napadi bili su najnovija eskalacija u izraelskom vojnom napadu na Iran koji je počeo 13. juna, što je navelo Teheran da pokrene odmazdu na Izrael.

Izraelske vlasti saopćile su da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine su povrijeđene.

U Iranu je najmanje 430 ljudi ubijeno, a više od 3.500 ranjeno u izraelskim napadima, prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva.