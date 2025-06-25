Šef Mossada poručio: "Bit ćemo prisutni u Iranu kao i do sada"

Šef izraelske obavještajne službe Mossad David Barnea izjavio je da će izraelski agenti nastaviti djelovati u Iranu, uprkos primirju koje je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončalo 12 dana sukoba s tom zemljom.

- Bit ćemo tamo, kao što smo i bili do sada - rekao je Barnea u rijetko objavljenom videoisječku obraćanja agentima Mosada uključenim u operacije protiv Irana.

Mosad je, prema njegovim riječima, mjesecima i godinama radio "sve što je bilo potrebno kako bi se došlo do pravog trenutka", a Barnea je postignuća agencije protiv Irana opisao kao "nezamisliva".

Mosadove akcije

Tijekom nedavnog 12-dnevnog rata između Izraela i Irana, Mosad je, prema izvorima bliskim izraelskoj vladi i međunarodnim analitičarima, odigrao ključnu ulogu u pripremi i provođenju vojnih operacija. Mreža agenata i lokalnih saradnika koju je Mosad mjesecima ranije uspostavio unutar Irana omogućila je precizno planiranje napada na strateške iranske ciljeve.