Šef Mossada poručio: "Bit ćemo prisutni u Iranu kao i do sada"

Šef izraelske obavještajne službe Mossad David Barnea izjavio je da će izraelski agenti nastaviti djelovati u Iranu, uprkos primirju koje je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončalo 12 dana sukoba s tom zemljom.
- Bit ćemo tamo, kao što smo i bili do sada - rekao je Barnea u rijetko objavljenom videoisječku obraćanja agentima Mosada uključenim u operacije protiv Irana.
Mosad je, prema njegovim riječima, mjesecima i godinama radio "sve što je bilo potrebno kako bi se došlo do pravog trenutka", a Barnea je postignuća agencije protiv Irana opisao kao "nezamisliva".
Mosadove akcije
Tijekom nedavnog 12-dnevnog rata između Izraela i Irana, Mosad je, prema izvorima bliskim izraelskoj vladi i međunarodnim analitičarima, odigrao ključnu ulogu u pripremi i provođenju vojnih operacija. Mreža agenata i lokalnih saradnika koju je Mosad mjesecima ranije uspostavio unutar Irana omogućila je precizno planiranje napada na strateške iranske ciljeve.
Operativci Mosada koordinirali su sabotaže iranskih protivzračnih sistema i skladišta projektila, čime su izraelskim zračnim snagama omogućili ciljanje nuklearnih postrojenja i vojnih baza. Osim toga, organizirani su napadi dronovima i postavljanje eksplozivnih naprava unutar Irana, uključujući i baze za lansiranje dronova u blizini Teherana.
Iran uhapsio stotine osoba
Jedan od ključnih segmenata operacija bilo je lociranje i identifikacija visokih iranskih vojnih zapovjednika i nuklearnih naučnika, koji su potom bili meta ciljanih napada. U tim operacijama korištena je napredna umjetna inteligencija u kombinaciji sa ljudskom obavještajnom mrežom, što je omogućilo brzo i efikasno neutralisanje iranskih obrambenih kapaciteta.
Iranske vlasti su tokom sukoba provele masovna hapšenja, pri čemu je više od 700 osoba osumnjičeno za saradnju s Mosadom, a najmanje troje je pogubljeno zbog optužbi za špijunažu i učešće u atentatima.
Prema procjenama vojnih analitičara, Mosadove operacije bile su ključne za uspjeh izraelskih vojnih udara te su značajno oslabile iranske obrambene i nuklearne sposobnosti.