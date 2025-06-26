Tramp gradi pritvor za migrante u floridskoj močvari: Bit će okruženi aligatorima i pitonima

U srcu floridskog Evergladesa, mjesta svjetske baštine UNESCO-a, konvoj kamiona koji prevoze građevinski materijal, šatore i prenosive toalete ulazi u gotovo pust aerodrom. Ali oni ne grade turističku atrakciju, već temelje za novi pritvorski centar za migrante - koji su neki već nazvali "Aligator Alcatraz".

Novi pritvorski centar, koji se gradi usred močvare oko 72 kilometra zapadno od Miamija, direktno je povezan s politikom masovne deportacije koju zagovara američki predsjednik Donald Tramp (Trump). Projekt je pokrenuo republikanski guverner Floride, Ron DeSantis, koji je 2023. godine aktivirao vanredne ovlasti kako bi, kako kaže, zaustavio priliv nedokumentovanih migranata.

- Ne morate mnogo ulagati u sigurnost. Ako neko pobjegne, čekaju ga samo aligatori i pitoni - rekao je državni tužilac Floride Džejms Atmajer (James Uthmeier).

Nepodnošljiv broj komaraca

Novi objekat se gradi na mjestu aerodroma Dade-Collier, koji je korišten za obuku pilota i odavno je van redovne upotrebe. Okružen je ogromnim prostranstvima močvarnog zemljišta i, u ljetnim mjesecima, nepodnošljivim brojem komaraca. Novinari BBC Munda uspjeli su ući samo nekoliko metara u kompleks prije nego što su ih zaustavili čuvari.

Uz ogradu kompleksa čuju se zvukovi iz obližnjeg kanala. Teško je reći da li se radi o ribama, zmijama ili jednom od stotina aligatora koji slobodno lutaju tim područjem.

Prema najavama, centar će moći primiti oko 1.000 ljudi i trebao bi početi s radom u julu ili avgustu. DeSantis je najavio da ovo neće biti jedini takav objekat.

- Vjerovatno ćemo nešto slično uraditi u Kampu Blanding - rekao je, misleći na bivšu vojnu bazu 500 kilometara sjevernije.

Dok predsjednik Tramp naređuje provedbu "najveće deportacije u historiji", pritvorski centri širom SAD-a su već prenatrpani. Prema CBS Newsu, Američka imigracijska služba (ICE) drži više od 59.000 ljudi – 140 posto iznad kapaciteta.

Izražena zabrinutost

Beti Oskola (Betty Osceola) iz zajednice domorodaca Miccosukee, koja živi u blizini, učestvovala je u protestima protiv centra.

- Imam ozbiljne zabrinutosti zbog štete po okoliš - rekla je Oskola za BBC, dok je aligator plivao u pozadini.

Njen strah dijele organizacije poput Prijatelja Evergladesa i Američke unije za građanske slobode (ACLU) Floride. U izjavi za BBC, ACLU je rekao da je centar "okrutan i apsurdan i odražava kako se imigracijski sistem sve više koristi za kažnjavanje ljudi, umjesto da se procesuira u skladu sa zakonom".

- Čak i u urbanim ICE centrima postoji dokumentovana historija medicinskog nemara, uskraćivanja pravne pomoći i sistemskog zlostavljanja - saopštio je ACLU.

Ured državnog tužioca Floride nije odgovorio na upit BBC-a. Ali Uthmeier je u videu rekao da je to "efikasno i jeftino rješenje" za privremeni pritvorski centar: "Nema se gdje sakriti", rekao je.

Ministarica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je za BBC da će Florida dobiti federalni novac za izgradnju ovog objekta i da projekat finansira Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA).