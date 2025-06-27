Bugarska postaje članica eurozone od januara 2026. godine

Bugarska je dobila zeleno svjetlo od čelnika Evropske unije za korištenje zajedničke valute euro od 1. januara 2026. godine.

Lideri, okupljeni na samitu EU u Briselu, podržali su prijedlog Evropske komisije da se Bugarskoj dozvoli da postane 21. članica eurozone.

Ova balkanska zemlja je članica EU od 2007. godine i bila bi prva zemlja koja je usvojila euro otkako je Hrvatska počela koristiti zajedničku valutu 2023. godine.

Članstvo u eurozoni olakšava trgovinu i putovanja. Ljudi koji posluju ili žele investirati više neće morati brinuti o deviznim kursevima. Turisti također imaju koristi, jer više ne moraju nabavljati lokalnu valutu, što je obično povezano s naknadama.