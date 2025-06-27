Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZELENO SVJETLO

Bugarska postaje članica eurozone od januara 2026. godine

Ljudi koji posluju ili žele investirati više neće morati brinuti o deviznim kursevima

Prva članica od 2023. koja je usvojila euro. FENA

FENA

27.6.2025

Bugarska je dobila zeleno svjetlo od čelnika Evropske unije za korištenje zajedničke valute euro od 1. januara 2026. godine.

Lideri, okupljeni na samitu EU u Briselu, podržali su prijedlog Evropske komisije da se Bugarskoj dozvoli da postane 21. članica eurozone.

Ova balkanska zemlja je članica EU od 2007. godine i bila bi prva zemlja koja je usvojila euro otkako je Hrvatska počela koristiti zajedničku valutu 2023. godine.

Članstvo u eurozoni olakšava trgovinu i putovanja. Ljudi koji posluju ili žele investirati više neće morati brinuti o deviznim kursevima. Turisti također imaju koristi, jer više ne moraju nabavljati lokalnu valutu, što je obično povezano s naknadama.

# EURO
# BUGARSKA
# EU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.