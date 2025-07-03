Putin najavio da će tokom dana razgovarati sa Trampom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je da će tokom dana razgovarati telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Danas ću razgovarati s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Putin tokom posjete izložbi u sklopu foruma Snažne ideje za novo vrijeme.

Ruski lider nije otkrio detalje planiranog razgovora.

Ranije tokom dana, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se očekuje da Putin u večernjim satima obavi telefonski razgovor, ali nije precizirao s kim.

Ako se razgovor održi kako je najavljeno, to će biti šesti javno poznati telefonski kontakt između Putina i Trampa otkako se američki predsjednik u januaru vratio u Bijelu kuću.

Njihov posljednji razgovor održan je 14. juna, a tada je, prema dostupnim informacijama, glavna tema bio Iran.