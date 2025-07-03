Manolis Pilavov, bivši gradonačelnik Luganska pod upravom samoproglašene Luganske narodne republike (LNR), ruske paradržave na teritoriju Ukrajine, poginuo je u eksploziji u centru grada, javlja Tass.

Eksplozija se dogodila u ulici Tarasa Ševčenka u Lugansku, oko 11:52 po moskovskom vremenu. Vlada LNR-a kasnije je potvrdila da je jedna osoba smrtno stradala, dok su tri osobe zadobile povrede.

Brzo se saznalo da je među žrtvama bio Manolis Pilavov. Eksplozija se desila na ulazu u zgradu u centru grada.

Ruski vojni analitičar Andrej Maročko izjavio je za Tass da su ukrajinske specijalne službe umešane u ovu eksploziju koja je odnijela život bivšeg ruskog zvaničnika u Lugansku.

- Ukrajinske specijalne službe nastavljaju s djelovanjem koje se može okarakterisati kao teroristički činovi. Mislim da će u skoroj budućnosti pohvaliti svoje podređene za ovu, nažalost, uspješno izvedenu operaciju - rekao je Maročko, tvrdeći da, zbog neuspjeha na borbenim linijama, ukrajinske službe pribjegavaju sve češće "terorističkim djelima".