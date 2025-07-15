Slovačka blokirala 18. paket sankcija EU Rusiji

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) potvrdila je danas da je Slovačka blokirala usvajanje 18. paketa sankcija protiv Rusije tokom zasjedanja Vijeća za vanjske poslove u Briselu.

Govoreći novinarima nakon sastanka, Kalas je istakla da se ruski napadi na Ukrajinu intenziviraju, te da je sve češća i upotreba zabranjenog hemijskog oružja.

- Ruska kampanja bombardovanja dosegla je rekordne nivoe, a sve češće svjedočimo i korištenju zabranjenog hemijskog oružja u Ukrajini. Sve to jasno pokazuje da Rusija ne želi mir - kazala je Kalas.

Potvrdila je da Slovačka nije podržala novi paket sankcija: "Zaista mi je žao što nismo postigli dogovor. Moram reći da smo bili jako blizu da uvjerimo Slovačku. Evropska komisija je ispunila sve što su tražili. Sada je lopta u dvorištu Slovačke i moramo dovršiti ovaj dogovor. Već su prošla dva mjeseca."

Kalas je ponovila da su nove mjere neophodne kako bi se Rusiji ograničila sposobnost za nastavak agresije: "Sankcije su potrebne da bi se Rusiji uskratio pristup sredstvima za vođenje ovog rata. Evropska unija će nastaviti povećavati cijenu agresije sve dok Moskva ne bude prisiljena da prekine ovaj put."

Osvrnula se i na izjave Donalda Trampa (Donald Trump) iz prethodne noći, naglasivši važnost saradnje SAD-a i EU: "Amerika i Evropa djeluju zajedno. Ako zajedno vršimo pritisak, možemo natjerati Putina da ozbiljno pregovara. Jedini način da se ovaj rat zaustavi jeste da se Putina prisili na to.“