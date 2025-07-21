Novi napadi na Kijev: Poginula jedna osoba

Rusija je u noći s nedjelje na ponedjeljak izvela novi zračni napad na Ukrajinu, lansirajući niz dronova i raketa prema glavnom gradu Kijevu. Prema informacijama gradskih vlasti, najmanje jedna osoba je poginula, a više požara izbilo je širom grada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su spasioci i medicinske ekipe raspoređene na pogođena područja u četiri gradska okruga. U napadu su, kako je navedeno, oštećeni metro stanica u centru grada, trgovine, poslovni prostori, stambene zgrade, ali i jedan dječiji vrtić.

- Nažalost, imamo potvrdu da je jedna osoba izgubila život usljed napada - izjavio je načelnik vojne uprave u Kijevu, Timur Tkačenko, putem platforme Telegram.

Napeta noć

Građani su ponovo proveli besanu i napetu noć, bježeći u podzemne stanice i skloništa dok su eksplozije odzvanjale gradom. Jedinice ukrajinske protivzračne odbrane uspjele su presresti dio napadačkih letjelica, ali šteta je ipak zabilježena.

Istovremeno, guverner Harkovske oblasti Oleh Sinjehubov potvrdio je više eksplozija i u drugom po veličini gradu Ukrajine – Harkovu, ali nije iznio konkretne podatke o posljedicama.

Napad dolazi svega nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je Kijev predložio novu rundu mirovnih pregovora s Moskvom. Prethodne dvije runde, održane u Istanbulu, nisu dale rezultate u smislu postizanja prekida vatre. Umjesto toga, dogovorene su razmjene ratnih zarobljenika i povratak tijela poginulih vojnika.

Nastavak dijaloga

Kremlj je ranije ovog mjeseca poručio da je spreman na nastavak dijaloga s Ukrajinom, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) postavio rok od 50 dana za postizanje mirovnog sporazuma, uz prijetnju novim sankcijama ukoliko dogovor ne bude postignut.

U međuvremenu, Evropska unija je u petak usvojila 18. paket sankcija Rusiji, kojim se dodatno ograničavaju aktivnosti ruskih banaka i spušta limit cijene za izvoz ruske nafte, s ciljem smanjenja finansiranja ratnih operacija.