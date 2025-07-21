Tramp šokirao javnost: Objavio AI video u kojem hapse Obamu

Video je napravljen uz pomoć stvarnih kadrova njihova susreta u Bijeloj kući iz novembra 2016., kada je Tramp bio izabrani predsjednik, a Obama na odlasku.

- Niko nije iznad zakona - nakon čega ga policajci hapse tokom sastanka u Ovalnom uredu s nasmijanim Trampom.

Naime, na snimku je prikazan bivši predsjednik SAD Barak Obama (Barack). Prikazano je kako tokom govora na mitingu Obama izjavljuje:

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i dalje se nalazi u centru kontroverzi zbog načina na koji je njegova administracija postupila s dokumentima o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epsteinu) objavio je video na TikToku, a potom i na platformi Truth Social.

U nastavku se Obama vidi kako nosi narandžasti zatvorski kombinezon u saveznom zatvoru, dok u pozadini svira disko hit iz 1970-ih „YMCA“ grupe The Village People — pjesma koja se često koristi na Trampovim skupovima.

Tramp je ovime, kako se čini, odgovorio na izjave direktorice Nacionalne obavještajne službe (DNI) Tulsi Gabard (Gabbard), koja je gostujući kod Marije Bartiromo u emisiji Sunday Morning Futures na Fox News optužila Obamu da je orkestrirao „višegodišnji državni udar“ s ciljem da spriječi Trampa da dođe u Bijelu kuću.

Gabard je u petak najavila da će bivše dužnosnike Obamine administracije, uključujući bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija (Jamesa Comeyja) i bivšeg šefa obavještajne službe Džejmsa Klejpera (Jamesa Clappera), prijaviti Ministarstvu pravosuđa zbog sumnji da su „konstruirali“ obavještajne podatke kako bi opravdali tvrdnje da se Rusija umiješala u predsjedničke izbore 2016. u korist Trampa.

"Skrenuti pažnju javnosti"

Tokom vikenda Tramp je čak 17 puta komentirao Gabardine tvrdnje na društvenim mrežama, što je izazvalo optužbe da pokušava skrenuti pažnju javnosti sa svoje prošlosti i odnosa s Epstajnom, milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom koji je preminuo u zatvoru u kolovozu 2019.

Trampova administracija izazvala je bijes javnosti prije dvije sedmice kada je objavila da ne postoji nikakva „lista klijenata“ Džefrija Epstajna te da je on preminuo samoubistvom u zatvoru u Njujorku (New Yorku) — službena verzija koja je razljutila čak i njegove pristaše, koje zahtijevaju pravdu za žrtve i kazne za suučesnike.

"Potkopavanje volje"

Govoreći za Bartiromo o Obaminoj administraciji, Gabard je izjavila:

- Njihov cilj bio je potkopati volju američkog naroda i provesti ono što je u suštini bio višegodišnji državni udar s ciljem da se predsjedniku oduzme mandat koji mu je narod povjerio.“

Njene tvrdnje odmah su naišle na oštre kritike demokrata, među njima i senatora iz Virdžinije (Virginije) Marka Vornera (Warnera), najvišeg demokratskog člana Senatskog odbora za obavještajne poslove, koji je izjavio da je riječ o „još jednom pokušaju direktorice nacionalne obavještajne službe da manipulira podacima“.

- Nažalost, nije iznenađujuće što je DNI Gabard, koja je obećala depolitizaciju obavještajne zajednice, ponovno iskoristila svoju funkciju da širi predsjednikove teorije zavjere o izborima. Zastrašujuće je čuti da DNI Gabard optužuje vlastitu obavještajnu zajednicu za „izdajničku zavjeru“, dok s druge strane odbija Edvarda Snovdina (Edwarda Snowdena) nazvati izdajnikom - napisao je Vorner na platformi X.

Bez reakcije Obame

Obama se još nije oglasio povodom Trampovih provokacija, ali predsjednik — koji je inače bio osuđivan — nastavlja objavljivati sadržaje na Truth Socialu, uključujući montirane zatvorske fotografije bivših članova Obamine administracije, kao i pozive na hapšenje demokratskog senatora iz Kalifornije, Adama Šifa (Schiffa).