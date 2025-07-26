Orban: Evropa već ima rat, rizik od globalnog sukoba raste

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je u subotu da je Evropa već u ratu, aludirajući na sukob između Rusije i Ukrajine, koji smatra "ratom na tlu Evrope", te podsjećajuči na rastući rizik od globalnog sukoba, prenosi Anadolu.

Tokom govora na ljetnom univerzitetu u Tušnadu, Orban je istakao da se Evropa od 2014. godine "igra vatrom", što je dovelo do trenutnog konflikta, prenijeli su mašarski mediji.

Premijer Mađarske je kritikovao Zapad, ističući da je politika proširenja prema Ukrajini bila pogrešna i da je doprinijela izbijanju rata.

Orban je rekao da zapadni lideri nisu shvatili da bi ulazak Ukrajine u EU mogao da predstavlja egzistencijalnu prijetnju po Rusiju.

- Svaki pokušaj promjena u ravnoteži moći izaziva trenutnu reakciju suprotstavljene strane", rekao je on, dodajući da je pristupanje Ukrajine Zapadu izvedeno "u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu, pogrešnom metodom", što se, prema njegovim riječima, "završilo ratom".

Šanse za svjetski rat

U kontekstu globalnih izazova, Orban je upozorio da šansa za svjetski rat stalno raste, naglašavajući da Mađarska mora da se pripremi za svaki scenario, prenio je Tanjug.

Rivalstvo velikih sila, trka u naoružanju i eskalacija manjih oružanih sukoba širom svijeta povećavaju rizik od globalnog sukoba, ocijenio je.

- Prije globalnog požara, broj manjih oružanih sukoba širom svijeta ima tendenciju da se poveća, trka u naoružanju se intenzivira, svijet postaje blokiran u pogledu ekonomske politike i migracije se intenziviraju – svi ovi faktori su sada prisutni. Vanga svjetskog rata stalno raste - objasnio je Orban.

Najavio je i formiranje "Digitalnih građanskih krugova", kako bi konzervativna, hrišćanska zajednica mogla da se suoči sa izazovima digitalnog prostora, koji je trenutno neprijateljski nastrojen prema njihovim vrijednostima.

- U današnjem online svijetu, svako ko prihvati neliberalna uvjerenja biće napadnut - istakao je Orban.

Predstojeći izbori

Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima 2026. godine, Orban je izrazio uvjerenje da stranka Fides može da osvoji 80 od 106 izbornih jedinica, ali je takođe istakao da je stranka već osvojila 87 tih jedinica u prethodnim izborima.

U kontekstu geopolitike, Orban je istakao da Mađarska mora da postane nezavisna u četiri ključne oblasti: vojnoj industriji, energetskoj industriji, prehrambenoj industriji i digitalnim kapacitetima.

Prema njegovim riječima, samo tako Mađarska može da bude sigurna u budućnosti, kako bi mogla da se odupre potencijalnim krizama i ratovima.