Tramp postavio Putinu rok: Dvanaest dana za mir ili sankcije

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je skraćivanje roka za postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine na samo 10 do 12 dana, upozorivši da će u suprotnom nametnuti sekundarne sankcije zemljama i kompanijama koje nastave poslovati s Moskvom, piše britanski list The Guardian.

Govoreći u Škotskoj, nakon sastanka s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keirom Starmerom), Tramp je dao izjavu.

Dramatičan zaokret

- Uvest ću novi rok 10, možda 12 dana od danas. Nema smisla da čekamo 50 dana. Nismo vidjeli nikakav napredak. Ako nema dogovora, slijede ozbiljne posljedice - kaže Tramp.

Prema The Guardianu, ova izjava predstavlja dramatičan zaokret u američkoj vanjskoj politici, jer su prethodne Trampove poruke bile znatno mekše. Sada se, kako se navodi, retorika zaoštrava u skladu s frustracijom zbog nastavka ruskih raketnih udara na ukrajinske ciljeve.

Tramp je naglasio da Sjedinjene Države neće tolerisati nastavak poslovanja sa Rusijom ako se Moskva ne uključi u ozbiljne mirovne pregovore. Sankcije bi, kako se navodi, mogle pogoditi treće zemlje koje trguju s Rusijom, uključujući energente, tehnologiju i finansijske usluge.

- Ako drugi nastave puniti rusku ratnu kasu, mi ćemo djelovati protiv njih - upozorio je Tramp.

Moguće posljedice

Ukrajinski zvaničnici pozdravili su ovu odlučnost kao znak istinske podrške Kijevu, ali analitičari u Londonu i Briselu izražavaju sumnju u ostvarivost ultimatuma, navodeći da bez šire diplomatske koordinacije i podrške EU, sankcije mogu ostati simbolične.