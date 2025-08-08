Tramp: Uskoro sastanak s Putinom, bit će razmjene teritorija

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se danas novinarima u Bijeloj kući tokom sastanka s čelnicima Armenije i Azerbejdžana.

Govoreći o izazovima s kojima se suočava njegova administracija, Tramp je naglasio da su postigli značajan napredak na više kriznih žarišta u svijetu.

- Pobrinuli smo se za gotovo svaki požar te radimo na ovom u Ukrajini i Rusiji, o kojem vrlo intenzivno izvještavate - rekao je Tramp.

Najavio je da će javnost "uskoro dobiti više informacija", te potvrdio da će se "vrlo brzo" sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Približavamo se dogovoru o Ukrajini - istakao je američki lider, dodavši da je riječ o složenom procesu: „Postoje sigurnosni aranžmani koji se moraju provesti prije sastanka. Želio bih se sastati što je prije moguće.“

Tramp je takođe rekao da će u okviru dogovora doći do "određene razmjene teritorija na dobrobit obje strane“, naglasivši da je to "komplikovano".