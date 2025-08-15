Tramp zahvalio Lukašenku na puštanju zarobljenika

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) danas je izjavio da je imao divan razgovor s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom (Lukashenkom), zahvalivši mu na puštanju 16 zatvorenika.

- Imao sam divan razgovor s veoma cijenjenim predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukašenkom. Svrha poziva bila je da mu zahvalim na puštanju 16 zatvorenika - napisao je Tramp na američkoj društvenoj mreži Truth Social.

Opisujući telefonski razgovor, prvi s Lukašenkom otkako je u januaru preuzeo drugi mandat, kao vrlo dobar, Tramp je rekao: "Također razgovaramo o puštanju dodatnih 1.300 zatvorenika."

Dodao je da su razgovarali o mnogim temama, uključujući posjetu predsjednika Putina Aljasci, te dodao: "Radujem se budućem susretu s predsjednikom Lukašenkom."