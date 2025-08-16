Tramp: Nismo stigli do cilja, ali imamo vrlo dobru šansu

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se novinarima nakon susreta s ruskim liderom Vladimirom Putinom, ističući da su na bilateralnom sastanku "napravili određeni pomak" i postigli "veliki napredak".

Ipak, naglasio je: "Nema dogovora dok dogovor ne bude postignut."

- Pozvat ću lidere NATO-a za koji trenutak. Pozvat ću razne ljude za koje mislim da je prikladno. I, naravno, pozvat ću predsjednika Volodimira Zelenskog i reći mu o današnjem sastanku. Na kraju, to zavisi od njih - izjavio je Tramp.

Dodao je kako je sastanak bio izuzetno produktivan i da su se složili oko mnogih pitanja, ali je naglasio: "Nismo stigli do cilja, ali imamo vrlo dobru šansu da do njega stignemo."

- Pokušavamo da okončamo ovo, ostvarili smo odličan napredak danas. Odavno imam dobre odnose s predsjednikom Putinom - kazao je Tramp, ističući da vjeruje kako njegov ruski kolega razumije o čemu govori.

Podsjetio je da je "uvijek imao fantastičan odnos s predsjednikom Vladimirom Putinom", ali da su tokom njegovog prvog mandata odnose otežavale istrage o navodnom miješanju Moskve u američke predsjedničke izbore 2016. godine.

- Imali smo mnogo, mnogo teških sastanaka, dobrih sastanaka - rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za medije.

- Bili smo ometeni prevarom Rusija, Rusija, Rusija. Time sam malo otežao stvari, ali on je to razumio - dodao je.

Tramp je naglasio da sada postoji realna šansa da se rat okonča.

- Imali smo veoma produktivan sastanak, razumjeli smo se, želim da zahvalim predsjedniku Putinu i cijelom njegovom timu - kazao je američki predsjednik, izrazivši nadu da će i naredni susreti biti jednako uspješni.

- Hvala, Vladimire - dodao je Tramp.

Na kraju je poručio kako se nada skorom ponovnom susretu, a Putin je uzvratio riječima: "Sljedećeg puta u Moskvi."