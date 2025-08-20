Makronov stav: Putin ne želi mir

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je uložio goleme napore kako bi diplomatskim putem spriječio rat u Ukrajini, sada najotvorenije tvrdi da Putin nije ozbiljan po pitanju mira te da ostaje predan cilju uništenja neovisne i demokratske Ukrajine.

"Mislim li da predsjednik Putin želi mir? Odgovor je ne. Ako želite moje najdublje uvjerenje: Ne. Mislim li da predsjednik Trump želi mir? Da", izjavio je Macron prije odlaska na razgovore u Washington. "Ne mislim da predsjednik Putin želi mir. Mislim da želi kapitulaciju Ukrajine. To je ono što je predložio."

Umjesto nuđenja ustupaka za mirovni sporazum, Putin od Kijeva zahtijeva još teritorija, uključujući ključne ukrajinske obrambene linije koje bi mu omogućile dublji prodor u zemlju. Uz to, izričito odbija prisutnost NATO snaga kao jamstvo sigurnosti nakon rata, što je za Kijev ključan uvjet.