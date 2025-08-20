Ko propusti džumu bez valjanog razloga, ide u zatvor

Muslimani u malezijskoj saveznoj državi Terengganu koji bez valjanog razloga propuste džumu namaz, obaveznu molitvu petkom u džamiji, riskiraju novčanu kaznu do 3000 malezijskih ringita (oko 590 eura), kaznu zatvora do dvije godine ili oboje, nakon što je na snagu stupio Zakon o šerijatskim kaznenim djelima iz 2016. godine.

Čelnik državnog ureda za informiranje, propovijedanje i jačanje šerijata Muhammad Khalil Abdul Hadi rekao je da se ranije moglo kazniti samo one koji bi izostali s tri uzastopne džume, dok će se sada sankcionirati i jedan neopravdan izostanak.

"Ova opomena je važna jer džuma nije samo vjerski simbol, nego i izraz poslušnosti među muslimanima. Kazna će se primjenjivati tek kao krajnje sredstvo, ako upozorenja ignoriraju oni koji zanemaruju ovu obvezu", rekao je za list Berita Harian.

Dodao je da će se u dvorištima džamija postavljati plakati kako bi se vjernike podsjetilo na obvezu dolaska na džumu.

Kampanja je, istaknuo je, također usmjerena na podizanje svijesti javnosti o zakonu koji je već na snazi u Terengganuu. Pozvao je muslimane da prihvate provedbu zakona kao napor u odgoju i očuvanju dostojanstva islama, osobito među mladima.

"Provedbene mjere mogu se pokrenuti temeljem prijava građana ili patrolama i zajedničkim akcijama službenika Islamskog odjela Terengganua (JHEAT) i lokalnih vlasti", rekao je.

Zakon je usvojen 2016. godine, a uključivao je i izmjene odredbi koje se odnose na šerijatske prekršaje poput nepoštivanja Ramazana ili uznemiravanja žena na javnim mjestima.

Ranije je izostanak s džume bio kažnjiv s najviše šest mjeseci zatvora ili novčanom kaznom do 1000 ringita (oko 200 eura).

Malezija, većinski muslimanska zemlja, ima dvostruki pravni sustav – islam je službena religija, ali paralelno funkcionira i građansko pravo. Šerijatski sudovi imaju nadležnost nad osobnim i obiteljskim pitanjima muslimana, koji čine oko dvije trećine od 34 milijuna stanovnika zemlje.

Panmalezijska islamska stranka (PAS), koja upravlja Terengganom, nastoji pojačati vjersku kontrolu u četiri od 13 malezijskih saveznih država koje drži pod svojom vlašću. Stranka u zakonodavnoj skupštini Terenggana drži svih 32 mjesta, bez ijednog zastupnika oporbe.

2021. susjedna država Kelantan pokušala je proširiti šerijatski kazneni zakon na prekršaje poput sodomije, incesta, kockanja, seksualnog uznemiravanja i oskvrnuća bogomolja.

Savezni sud Malezije 2024. godine srušio je te zakone, proglasivši ih neustavnima, što je izazvalo masovne prosvjede pristaša PAS-a, koji su tražili zaštitu šerijatskih zakona.