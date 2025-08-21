Vens: Putin nije onakav kakvim ga prikazuju američki mediji

- On je tiši nego što biste možda očekivali. Američki mediji imaju određenu sliku o njemu. On je na neki način tih, vrlo promišljen, vrlo oprezan. U suštini, on je osoba koja se brine za interese Rusije onako kako ih on vidi - rekao je Vens.

Vens je istakao da je imao priliku upoznati Putina tokom samita na Aljasci, koji je prošle sedmice organizovao predsjednik Donald Tramp.

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je u razgovoru za Fox News da ruski predsjednik Vladimir Putin nije onakav kakvim ga javnosti predstavljaju američki mediji.

Ova izjava potpredsjednika u skladu je s politikom Bijele kuće od povratka Trampa na vlast. Od januara, kada je preuzeo dužnost od Džoa Bajdena, Tramp je značajno promijenio pristup prema Moskvi, a osim samita, održao je i veliki broj telefonskih razgovora s Putinom.

Tramp je u februaru, prilikom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kritikovao Zelenskog zbog njegovih izjava o Putinu i optužbi za ulogu ruskog lidera u napadima na civilne ciljeve u Ukrajini.