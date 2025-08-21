Vens: Putin nije onakav kakvim ga prikazuju američki mediji

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je u razgovoru za Fox News da ruski predsjednik Vladimir Putin nije onakav kakvim ga javnosti predstavljaju američki mediji.
Vens je istakao da je imao priliku upoznati Putina tokom samita na Aljasci, koji je prošle sedmice organizovao predsjednik Donald Tramp.
- On je tiši nego što biste možda očekivali. Američki mediji imaju određenu sliku o njemu. On je na neki način tih, vrlo promišljen, vrlo oprezan. U suštini, on je osoba koja se brine za interese Rusije onako kako ih on vidi - rekao je Vens.