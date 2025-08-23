Video / Napad na ruski konvoj, Ukrajina objavila snimak

General-pukovnik Esedula Abačev, zamjenik komandanta ruske grupe snaga "Sjever", teško je ranjen u specijalnoj operaciji ukrajinskih snaga izvedenoj duboko na teritoriji Rusije, u Kurskoj oblasti, potvrđeno je iz više izvora.

Napad se dogodio u noći sa 16. na 17. avgust, pet kilometara od grada Riljska. Meta je bilo vozilo u kojem se nalazio Abačev, a operaciju je izvela jedinica ukrajinskih specijalaca UA_REG TEAM. Prema saopštenju, vozilo je pogođeno u trenutku kada se kretalo autoputem Riljsk–Homutovka.

Nakon napada, ruski general je u teškom stanju hitno prebačen u Moskvu. Prema informacijama koje prenose ukrajinski i međunarodni mediji, usljed zadobijenih povreda, ljekari su bili prinuđeni amputirati mu ruku i nogu.

Abačev je poznat kao jedan od iskusnijih ruskih vojnih oficira, veteran brojnih operacija koje je Kremlj vodio u posljednjim decenijama. Njegovo ime veže se za sukobe u Čečeniji, invaziju na Gruziju 2008. godine, vojnu intervenciju u Siriji, kao i trenutni rat u Ukrajini. Od februara 2022. godine komandovao je 2. armijskim korpusom samoproglašene "Luganske Narodne Republike".