Stočani za jedan dan izgradili zid za budući harem

U Stocu je za samo jedan dan podignut zid na lokaciji Poprati-Popržen, predviđenoj za budući harem, nakon što se jutros više od stotinu mještana dobrovoljno uključilo u radove.

Gradska uprava Stoca je za ovu lokaciju ranije izdala Rješenje za gradnju mezaristana, koje je kasnije poništeno. Bošnjaci Stoca već više od decenije upozoravaju na problem ukopavanja svojih najbližih, budući da su gradska mezarja Poplašići i Djetelina odavno popunjena.

- Već godinama osjećamo diskriminaciju u našem gradu. Poništenje dozvole za izgradnju novog mezarja samo je posljednji u nizu problema - istakli su Bošnjaci Stoca.

Među više od stotinu volontera koji su danas učestvovali u uređenju prostora za budući harem bili su i federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Nerin Dizdar (SDP), zastupnik u Skupštini HNK Salmir Kaplan (SDA) te predsjednik Gradskog vijeća Stolac Edim Šator (SDP).

Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice osiguralo je 70.000 KM za izgradnju harema, što predstavlja rješenje dugogodišnjeg problema pronalaska lokacije za povratničku muslimansku zajednicu.

Izgradnju zida nadgledali su i pripadnici EUFOR-a.