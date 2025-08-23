Zelenski: Spreman sam razgovarati s Putinom, ali Moskva odugovlači

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da je spreman za razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u bilo kojem formatu te da rat mora prestati.

Ovu izjavu dao je nakon sastanka sa predsjednikom Južnoafričke Republike Sirilom Ramafosom.

- Obavijestio sam o zajedničkim diplomatskim naporima s našim partnerima i produktivnim sastancima s predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu. Ovaj rat mora biti okončan – rat koji nikome nije bio potreban osim Rusiji. Ubijanja i razaranja moraju prestati - naglasio je Zelenski.

On je također potvrdio svoju spremnost za direktan razgovor s Putinom.

- Potvrdio sam spremnost za bilo koji format sastanka s predsjednikom Rusije. Međutim, vidimo da Moskva opet pokušava sve dodatno odugovlačiti. Važno je da 'Globalni Jug' šalje jasne signale i potiče Rusiju ka miru - rekao je Zelenski.