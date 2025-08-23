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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Spreman sam razgovarati s Putinom, ali Moskva odugovlači

Potvrdio sam spremnost za bilo koji format sastanka s predsjednikom Rusije, poručio je

Zelenski: Spreman sam razgovarati s Putinom. AP

M. Až.

23.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da je spreman za razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u bilo kojem formatu te da rat mora prestati.

Ovu izjavu dao je nakon sastanka sa predsjednikom Južnoafričke Republike Sirilom Ramafosom.

- Obavijestio sam o zajedničkim diplomatskim naporima s našim partnerima i produktivnim sastancima s predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu. Ovaj rat mora biti okončan – rat koji nikome nije bio potreban osim Rusiji. Ubijanja i razaranja moraju prestati - naglasio je Zelenski.

On je također potvrdio svoju spremnost za direktan razgovor s Putinom.

- Potvrdio sam spremnost za bilo koji format sastanka s predsjednikom Rusije. Međutim, vidimo da Moskva opet pokušava sve dodatno odugovlačiti. Važno je da 'Globalni Jug' šalje jasne signale i potiče Rusiju ka miru - rekao je Zelenski.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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