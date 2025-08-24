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Ruski PVO oborio dron koji se kretao ka Moskvi

Zvaničnici na aerodromu u drugom najvećem gradu Rusije, Sankt Peterburgu, rekli su da su desetine letova odložene

Jedinice za hitne intervencije na licu mjesta. Platforma X

E. A.

24.8.2025

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je dron koji se kretao ka Moskvi, rekao je gradonačelnik prijestonice Sergej Sobjanin.

- Snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane oborile su dron koji se kretao ka Moskvi - napisao je Sobjanin na "Telegramu", prenosi Srna

On je dodao da su jedinice za hitne intervencije na licu mjesta.

Ruska agencija za vazdušni saobraćaj - Rosavijacija saopštila je da je nekoliko aerodroma u centralnoj Rusiji obustavilo rad zbog zabrinutosti za bezbjednost vazdušnog prostora.

U nizu saopštenja tokom nekoliko sati, Rosavijacija je navela da su operacije obustavljene na aerodromima u Iževsku, Nižnjem Novgorodu, Samari, Penzi, Tambovu i Uljanovsku, istočno i jugoistočno od Moskve.

Zvaničnici na aerodromu u drugom najvećem gradu Rusije, Sankt Peterburgu, rekli su da su desetine letova odložene.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je su jedinice protivvazdušne odbrane presrele i uništile 32 drona za tri časa iznad više područja u centralnom dijelu zemlje.

# DRONOVI
# RUSIJA
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