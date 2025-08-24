Ruski PVO oborio dron koji se kretao ka Moskvi

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je dron koji se kretao ka Moskvi, rekao je gradonačelnik prijestonice Sergej Sobjanin.
- Snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane oborile su dron koji se kretao ka Moskvi - napisao je Sobjanin na "Telegramu", prenosi Srna
On je dodao da su jedinice za hitne intervencije na licu mjesta.
Ruska agencija za vazdušni saobraćaj - Rosavijacija saopštila je da je nekoliko aerodroma u centralnoj Rusiji obustavilo rad zbog zabrinutosti za bezbjednost vazdušnog prostora.
U nizu saopštenja tokom nekoliko sati, Rosavijacija je navela da su operacije obustavljene na aerodromima u Iževsku, Nižnjem Novgorodu, Samari, Penzi, Tambovu i Uljanovsku, istočno i jugoistočno od Moskve.
Zvaničnici na aerodromu u drugom najvećem gradu Rusije, Sankt Peterburgu, rekli su da su desetine letova odložene.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je su jedinice protivvazdušne odbrane presrele i uništile 32 drona za tri časa iznad više područja u centralnom dijelu zemlje.