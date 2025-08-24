Kopenhagen postao prvi "grad spužva" u svijetu

Kopenhagen je postao prvi grad na svijetu koji je u potpunosti implementirao koncept “grad spužva”. Stotine projekata širom grada realizirane su kako bi se spriječilo plavljenje grada.

Ovaj koncept osmišljena u Kini podrazumijeva prirodne mjere zaštite od poplava, uključujući parkove, jezera, zelene krovove i druge elemente koji apsorbiraju vodu, umjesto da grad plavi. Pored toga, ovim mjerama se poboljšava biodiverzitet, kvalitet zraka i snižava temperatura zraka.

- Klimatske promjene čine poplave sve učestalijim i destruktivnijim. Na Baltičkom moru izgradili smo dva otoka kao dio projekata zaštite od poplava - ističu iz Kopenhagena.

Procjena je da će se nivo Baltičkog mora do 2100. godine povećati za jedan metar, dok će kišne padavine tokom zimskih mjeseci porasti za 55 posto.

Iako je Kopenhagen realizovao samo pola planiranih mjera zaštite od poplava, realizovane mjere smanjile su rizik od poplava za 50 posto. Dok se koncept primjenjuje u 30 kineskih gradova, Kopenhagen je prvi u svijetu koji je u potpunosti postao “grad spužva”, objavio je Svjetski ekonomski forum (WEF).