Tajfun Kajiki pustoši Vijetnam

Tropska oluja Kajiki pokazala se smrtonosnom u Vijetnamu nakon što je u ponedjeljak, 25. augusta, stigla do kopna kao snažan tajfun.

Oluja je dovela do stvaranja opasnih vjetrova, potičući vlasti na evakuaciju desetine hiljada stanovnika dok je jurila kroz centralne provincije Vijetnama.

Tri osobe su poginule u tri provincije, a 13 ih je povrijeđeno, izvijestila je u danas državna Vijetnamska novinska agencija (VNA).

Kajiki je poharao vijetnamske provincije Nghe An i Ha Tinh, brzinom vjetra od 133 km/h.

Snažni udari vjetra probijali su se kroz kuće, čupali drveće iz zemlje i rušili ulične svjetiljke, prenose vijetnamski mediji. Više od 6.800 kuća je oštećeno, a 28.000 hektara rižinih polja je poplavljeno.

Sedam centralnih sjeveroistočnih provincija pogođeno je jakim vjetrovima, bujičnim kišama i poplavama koje je pogodila oluja Kajiki.

U glavnom gradu Hanoiju, koji se nalazi 350 kilometara sjeverno od mjesta gdje je tajfun udario u kopno, jake poplave poremetile su saobraćaj i poplavile kuće.

Ranije su stanovnici i vlasnici firmi duž obale zabarikadirali prozore i slagali vreće s pijeskom ispred kuća, restorana i hotela.

Vlasti su zatvorile škole, dva aerodroma i organizirale masovne evakuacije iz obalnih provincija dok se Kajiki, peta imenovana oluja koja je ove godine pogodila Vijetnam, kretala prema ovoj državi.

Više od 44.000 ljudi evakuirano je u niskim obalnim zajednicama, prenosi CNN.