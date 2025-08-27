E3 sutra pokreće proces ponovnog uvođenja sankcija Iranu

Britanija, Francuska i Njemačka vjerovatno će u četvrtak započeti proces ponovnog uvođenja sankcija UN-a Iranu, ali se nadaju da će Teheran u roku od 30 dana dati obećanja o svom nuklearnom programu koja će ih uvjeriti da odgode konkretne akcije, saopćile su diplomate.

Trojka, poznata kao E3, sastala se s Iranom u utorak kako bi pokušala oživjeti diplomatiju oko nuklearnog programa prije nego što sredinom oktobra izgube mogućnost vraćanja sankcija Teheranu koje su ukinute nuklearnim sporazumom sa svjetskim silama iz 2015. godine.

Prostor za diplomatiju

Tri evropska diplomata i jedan zapadni diplomat rekli su da jučerašnji razgovori nisu donijeli dovoljno opipljive obaveze Irana, iako vjeruju da postoji prostor za daljnju diplomatiju u sedmicama koje dolaze.

Kažu da je E3 odlučio pokrenuti takozvano ponovno uvođenje sankcija UN-a, moguće već u četvrtak, zbog optužbi da je Iran prekršio sporazum sa svjetskim silama iz 2015. godine, čiji je cilj bio spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje.

Nuklearni program

Zapad tvrdi da napredak iranskog nuklearnog programa nadilazi civilne potrebe, dok Teheran negira da traži nuklearno oružje.

Proces UN-a traje 30 dana prije nego što se ponovo uvedu sankcije koje bi obuhvatile iranski finansijski, bankarski, ugljikovodični i vojni sektor.

- Pravi pregovori započet će nakon što se pismo (Vijeću sigurnosti UN-a) podnese - izjavio je zapadni diplomat, tražeći da ostane anoniman.

Portparol njemačkog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ponovno uvođenje sankcija ostaje opcija za E3. Britansko i francusko ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Teheran je upozorio na "oštar odgovor“ ako se sankcije ponovno uvedu, prenosi Rojters.