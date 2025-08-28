Lukašenko priznao: "Ne želim biti diktator, ali nemam izbora"

Bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko izjavio je da ne želi vladati svojom zemljom na autoritaran i diktatorski način, ali da, kako tvrdi, trenutno ne vidi drugu mogućnost.

Njegovu izjavu, izrečenu tokom berbe krompira u Mogilevskoj oblasti, prenijele su bjeloruska opoziciona televizija Nexta, ruska agencija TASS i ukrajinska agencija RBC-Ukrajina.

- Ne želim da vladam Bjelorusijom autoritarnim, diktatorskim načinom, ali zasad nema drugog izlaza - rekao je Lukašenko, prenosi Nexta.

TASS i RBC-Ukrajina su također objavili ovu izjavu, pozivajući se na kanal Pol Pervogo, koji, prema TASS-u, vodi osoba bliska Lukašenkovoj pres službi. Nije dat dodatni kontekst njegove izjave.

Ranije izjave

Ovo nije prvi put da se Lukašenko osvrće na autoritarizam. U januaru je izjavio da je "bolje imati diktaturu, poput one u Bjelorusiji, nego demokratiju, poput one u Ukrajini", navodi bjeloruski portal Actualno. Detalje o tome što je tačno mislio, nije pojasnio.

Tokom ljeta Lukašenko je izazvao pažnju i savjetom građanima da krompir jedu najviše dva puta sedmično kako bi zadržali vitku liniju. Poljski mediji tada su ukazali da bi izjava mogla biti povezana s nestašicom krompira u zemlji, dok je sličan problem pogodio i Rusiju zbog loših vremenskih uslova prethodne godine.

Najdugovječniji lider u Evropi

Aleksandar Lukašenko je najduže vladajući šef države u Evropi – predsjedničku funkciju obavlja bez prekida od 1994. godine. Istovremeno je i vrhovni komandant bjeloruskih oružanih snaga te kontroliše državne medije.

Na međunarodnoj sceni glavni saveznik mu je susjedna Rusija i predsjednik Vladimir Putin, kojem Bjelorusi pomažu i u ratu protiv Ukrajine.

Na bjeloruskim izborima, koje međunarodni posmatrači godinama ne priznaju kao slobodne i fer, Lukašenko redovno pobjeđuje s oko 80 posto glasova, dok državni aparat brutalno guši proteste i opoziciju.

Prema podacima bjeloruskih organizacija za ljudska prava, od proljeća 2020. do kraja 2024. najmanje 6.500 osoba osuđeno je iz političkih razloga.

Predstavnici opozicije uglavnom žive u egzilu, a neformalnu vladu vodi Svjatlana Cihanouska, dok su među istaknutim članovima bivši ministar kulture Pavel Latuška i bivši diplomata Valerij Cepkalo. Njen suprug, opozicionar Sjarhej Cihanouski, oslobođen je u junu ove godine nakon pet godina provedenih u zatvoru.