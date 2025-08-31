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TIANĐIN

Sastali se Putin i Si Đinping: Poznato šta je bila tema razgovora

Na samitu koji predvodi Si Đinping okupili su se lideri Rusije, Indije, Irana, Turske i drugih euroazijskih zemalja

Putin i Si Đinping. Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

S. S.

31.8.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s kineskim liderom Si Đinpingom u kineskom Tianđinu, gdje se održava samit Šangajske organizacije za saradnju uz prisustvo 26 svjetskih čelnika.

Putin i Si Đinping razgovarali su i o nedavnim kontaktima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je Putinov savjetnik Jurij Ušakov, ali bez otkrivanja detalja. Podsjetio je i da je Putin ranije ovog mjeseca na Aljasci razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Na samitu koji predvodi Si Đinping okupili su se lideri Rusije, Indije, Irana, Turske i drugih euroazijskih zemalja, s ciljem da se pokaže kako u vremenu američkih carina i globalnih tenzija postoji alternativa međunarodnoj saradnji s Kinom u glavnoj ulozi.

# KINA
# XI JINPING
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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