Sastali se Putin i Si Đinping: Poznato šta je bila tema razgovora

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s kineskim liderom Si Đinpingom u kineskom Tianđinu, gdje se održava samit Šangajske organizacije za saradnju uz prisustvo 26 svjetskih čelnika.

Putin i Si Đinping razgovarali su i o nedavnim kontaktima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je Putinov savjetnik Jurij Ušakov, ali bez otkrivanja detalja. Podsjetio je i da je Putin ranije ovog mjeseca na Aljasci razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Na samitu koji predvodi Si Đinping okupili su se lideri Rusije, Indije, Irana, Turske i drugih euroazijskih zemalja, s ciljem da se pokaže kako u vremenu američkih carina i globalnih tenzija postoji alternativa međunarodnoj saradnji s Kinom u glavnoj ulozi.