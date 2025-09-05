Rubio: Pronaći ćemo i raznijeti kriminalne grupe

Nakon što su SAD raznijele brod koji je dolazi iz Venecuele, a koji je navodno prevozio drogu, priča oko njihovog poteza se ne stišava, a najavili su i dalje akcije.

Marko Rubio (Marco), američki državni sekretar, izjavio je da će SAD "raznijeti" strane kriminalne grupe ako bude potrebno. U tom poduhvatu nije isključio ni saradnju s drugim zemljama.

- Pomoći će nam da pronađemo te ljude i dignemo ih u zrak, ako to bude potrebno - rekao je Rubio tokom posjete Ekvadoru, javlja BBC.

Također je najavio da će SAD dvije najveće kriminalne bande u Ekvadoru - Los Lobos i Los Choneros proglasiti stranim terorističkim organizacijama.

Komentari dolaze nekoliko dana nakon što su američke snage izvele napad na brod u Karipskom moru.

Bijela kuća tvrdi da je ubijeno 11 trgovaca drogom, iako nije otkrila njihov identitet.

Na pitanje da li bi krijumčari koji dolaze iz američkih saveznika, poput Meksika i Ekvadora, mogli biti suočeni s "jednostranim pogubljenjem", Rubio je rekao da bi "vlade koje surađuju" pomogle u identifikaciji krijumčara.

- Predsjednik je rekao da želi zaratiti protiv ovih grupa jer oni ratuju protiv nas već 30 godina. Ali u mnogim slučajevima nema potrebe da se to radi sa prijateljskim vladama, jer će nam prijateljske vlade pomoći - naveo je.

Ekvadorska i meksička vlada nisu izjavile da će pomagati u vojnim napadima.

Pravni stručnjaci su za BBC Verify rekli da je napad možda prekršio međunarodna ljudska prava i pomorsko pravo.

Također, Rubio je najavio da će Vašington odobriti 13,5 miliona dolara pomoći za sigurnost i šest miliona dolara u tehnologiji dronova kako bi pomogao Ekvadoru u suzbijanju trgovine drogom.