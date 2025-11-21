Blamaža u kontinuitetu

Bosna i Hercegovina je 20. novembra 2025. usvojila budžet za 2025. godinu. Na papiru je to tehnička vijest, a u stvarnosti politička sramota koja se ponavlja iz godine u godinu.

Skoro jedanaest punih mjeseci država je funkcionisala na privremenom finansiranju, kao da je riječ o vanrednom stanju, a ne o običnoj neodgovornosti onih koji bi trebali voditi računa o kontinuitetu institucija.

Budžet je u proceduru upućen više puta. Umjesto ozbiljnog rada, dobili smo institucionalni ping-pong. Odbacivanje prijedloga Predsjedništva BiH dodatno je produžilo agoniju, dok su različiti politički interesi budžet pretvorili u monetu za potkusurivanje.

Ministra finansija i trezora, koji tvrdi da kašnjenje “nije do Vijeća ministara nego do onih koji su željeli dorade”, javnost teško može uvjeriti da se odgovornost može tako jednostavno prebaciti s jednih na druge. Kad budžet kasni skoro godinu, krivi su svi.

U konačno usvojenom budžetu nema sredstava za institucije kulture ni za dugove BHRT-a, ali povećana su izdvajanja za Oružane snage BiH. To jasno pokazuje da prioriteti nemaju mnogo veze s dugoročnim razvojem, nego s dnevnom politikom. Jednokratna pomoć od 1.000 KM službenicima s najnižim plaćama služi kao flaster na ranu nastalu upravo zbog političkog otezanja.

Da apsurd bude potpun, budžet je usvojen bez ijednog glasa protiv – što znači da je politička volja postojala sve vrijeme, samo je bila upakovana u politička prepucavanja.

Usvajanje budžeta u novembru nije pobjeda, nego simptom hronične neozbiljnosti. Dok druge države planiraju, BiH improvizira. I dok god budžet bude dokument koji se “rješava kada se mora”, a ne kada se treba, zemlja će ostati zarobljena u krugu vlastite nefunkcionalnosti.