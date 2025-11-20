Spasite BHRT!

Radio-televizija BiH preživljava možda i najteže dane u svojoj historiji, a uposleni najavljuju proteste, kao posljednji, očajnički korak u borbi za opstanak ovog simbola države. Vlastima su ostavili rok do 27. novembra, a ako propast Javnog servisa BiH nastave promatrati bez ikakvih reakcija, okupit će se ispred Parlamentarne skupštine BiH i u vanrednom programu i direktnom prijenosu javnosti saopćiti ko je kriv za ovakvu sudbinu državnih medija.

Uzroci i krivci su odavno poznati, jer BHRT dijeli sudbinu države kojoj se nastoji oduzeti i minimum resursa potrebnih za njeno funkcioniranje. U konkretnom slučaju entitetski emiter RTRS već godinama, od 2017. godine, krši Zakon o Javnom RTV sistemu i samovoljno prisvaja kompletan iznos sredstava od RTV takse, bezočno otimajući dio prihoda BHRT-a. Dug RTRS-a po tom osnovu narastao je na više od 100 miliona KM. Zakonom je utvrđena obaveza entitetskih emitera da dio sredstava od RTV takse uplaćuju na račun BHRT-a. Ona je potvrđena i odlukama Vrhovnog suda RS i Ustavnog suda BiH. Međutim, kao i u drugim slučajevima, napadi na državu i njenu imovinu i bezočna pljačka BiH imaju podršku politike. Uprkos činjenici da je na ovaj način dovedena na rub opstanka, ni simboličnih 22 miliona KM, koliko je prvobitno bilo planirano za BHRT i s kojima bi se isplatio dio dugovanja, nije uvršteno u budžet institucija BiH za 2025. godinu.

Da li je, 30 godina od rata, potrebno podsjećati na značaj RTVBiH, njenu ulogu u periodu agresije u širenju istine u cijeli svijet, ili upozoravati da država, bez svog javnog servisa, to praktično i nije?! Hoćemo li svjedočiti da “posao” započet granatama i avionskim bombama bude okončan na ovaj način?

Jasna je pozicija aktuelnih politika u manjem bh. entitetu prema državi i njenim institucijama, pa i državnoj RTV, ali konačno urušavanje BHRT-a dokaz je indolentnosti i nemoći dijela vlasti koji se baš ovih dana kune u državu. Zato, poštedite nas zakletvi, patriotskih poruka i krupnih obećanja povodom 30. godišnjice parafiranja Dejtonskog sporazuma i pružite konkretan dokaz brige za državu. Spasite BHRT!