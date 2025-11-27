Enco Mareska: Preporodio Čelzi

Enco Mareska (Enzo Maresca), menadžer Čelzija, postao je jedno od najaktuelnijih imena u evropskom fudbalu. U klubu koji godinama troši stotine miliona, ali rijetko dobija rezultat, Mareska je uspio donijeti ono što je navijačima najviše nedostajalo – red, sistem i prepoznatljiv stil igre.

Preuzeo je ekipu u trenutku kada je Čelzi bio sinonim za nered, skupe promašaje i stalne promjene trenera. Umjesto brzih rješenja, Mareska je uveo princip dosljednosti: visoki presing, strpljivu izgradnju napada i jasne uloge za svakog igrača. Malo po malo, Čelzi je počeo ličiti na pravi tim. Taj tim je ove sedmice demolirao supermoćnu Barcelonu.

Posebno se ističe hrabrost Mareske u radu s mladim igračima. Dok su prethodni treneri često posrtali pod pritiskom da „moraju odmah“, Mareska je dao prostor nogometašima poput Kola Palmera (Cole), Mundrika (Mudryk), Džeksona (Jackson) i ostalih, pretvarajući ih u važan dio novog identiteta kluba. Rezultati to potvrđuju – Čelzi više nije haotična ekipa bez ritma, nego tim koji zna šta igra.

Nakon niza turbulentnih sezona, Stamford Bridge konačno ima trenera koji djeluje kao dugoročno rješenje. Mareska je u kratkom roku uspio vratiti vjeru i među navijače i u svlačionicu, a Čelzi opet izgleda kao klub s jasnom idejom i rastućom ambicijom.