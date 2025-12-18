Kada sistem guši

Proglašenje epizode „Upozorenje“ za cijeli Kanton Sarajevo zbog visokog nivoa zagađenosti zraka još jednom potvrđuje hronični neuspjeh vlasti da se ozbiljno suoče s problemom koji godinama ugrožava zdravlje građana.

Smog nije iznenadna pojava, već očekivana posljedica decenija političkog nemara i izostanka stvarnih mjera.

Još 2018. tadašnji premijer KS Edin Forto obećao je da se „više neće čekati da vjetar otpuše otrove iz kotline“. Sedam godina kasnije, vjetar je i dalje jedina pouzdana „strategija“, dok su obećanja ostala tek zapis u ekspozeima. Proglašenje epizode „Upozorenje“ danas ne znači rješenje, nego priznanje da sistem reaguje tek kada je šteta već učinjena.

I da ne bude zabune, nije tada Forto bio jedini koji ništa nije uradio, ništa ne radi ni sadašnji premijer Nihad Uk, a ni brojni njihovi prethodnici na ovoj poziciji u posljednjih 30 godina se nisu proslavili u zaštiti javnog zdravlja.

Sarajevo se zimi redovno nalazi među najzagađenijim gradovima na svijetu. Koncentracije PM čestica višestruko premašuju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, a građani mjesecima udišu zrak koji bi u uređenim državama izazvao političku krizu, dok ovdje osim saopćenja ne vidimo ništa.

Nije tajna da su najveći izvori zagađenja individualna ložišta, nekontrolisani saobraćaj i urbanistički haos. Poznata su i nepopularna rješenja, koja se provode širom Evrope, dok se u glavnom gradu BiH i dalje uzdaju u vremensku prognozu.

Dok je čekanje vjetra jedini plan, svaka zima će donositi isti zaključak: pravo na čist zrak ostaje obećanje bez pokrića.