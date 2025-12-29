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LIČNOST DANA

Tomislav Toman: Dobra duša Gračanice

Gračanlije ne zaboravljaju pomoć koju im je, posredstvom "Caritasa", osigurao i u najtežim vremenima

Tomislav Toman. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.12.2025

Učenici petih razreda Osnovne škole "Hasan Kikić" iz Gračanice posjetili su crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije i njene malobrojne vjernike, a vrata im je otvorio Tomislav Toman, dobra duša ovog grada, čovjek koji se svakodnevno trudi da objekt crkve i njeno dvorište održava urednim.

Toman je strpljivo odgovarao na brojna pitanja znatiželjnih učenika o crkvi koja je prije dvije godine obilježila stoljeće svoga postojanja, obradovan posjetom djece uoči najradosnijeg kršćanskog blagdana.

Inače, zbog malog broja Hrvata u Gračanici, u ovoj crkvi se više ne obilježavaju Badnje veče i ne slavi misa polnoćka, pa katolici Božić uglavnom dočekuju u krugu porodica. Zato je posjeta đaka predstavljala više nego prijatno iznenađenje.

Toman je inače poznat po svojoj humanosti i društvenom angažmanu, a Gračanlije ne zaboravljaju pomoć koju im je, posredstvom "Caritasa", osigurao i u najtežim vremenima. 

# GRAČANICA
# LIČNOST DANA
# TOMISLAV TOMAN
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