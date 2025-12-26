Lazo Čigoja: Komšijska dobrota

Gračanlija Lazo Čigoja s prijateljem Zikrijom Ahmetbegovićem pokazao je ovih dana šta u sumornoj bh. svakodnevici znače komšijska ljubav i dobrota i kako se u jednom trenu nečiji život može učiniti lakšim i ljepšim. Dvojica dobrih ljudi svome sugrađaninu Seadu Imširoviću darovali su motor četverotočkaš na elektro-pogon, s kojim će ovaj 66-godišnjak, nakon tri godine, ponovo moći do svoje čaršije u Gračanici, gdje je godinama prodavao sitnice i potrepštine za domaćinstva.

Sead nije stekao uvjete za penziju, a socijalna pomoć nije dovoljna, pa preživljava na ovaj način. Dok čeka toplije vrijeme da krene na prvu vožnju, pa ne krije radost zbog humanog gesta prijatelja.

- Stigla bolest, noge otkazale. Ja bez ljudi nisam naučio i mislio sam da će tako biti do kraja života. A onda pred kuću mi Lazo Čigoja, 40 godina moj jaran, doveze motor. Suze su mi potekle. Hvala Lazi što me se sjetio, ali hvala i gospodinu Zikriji Ahmetbegoviću, što mi je motor koji je ostao iza njegovog rahmetli oca hadži Muharema, darovao - kazao je Sead.