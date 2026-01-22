Amila Dudo Alić: Doktorica na birou

Iako je nedavno odbranila doktorsku disertaciju kojom je stekla zvanje doktorice nauka iz oblasti historije države i prava i postala jedna od svega pet poslijeratnih doktora ove katedre u BiH, Amila Dudo Alić, uprkos izuzetnom akademskom dostignuću, na birou je za zapošljavanje.

Kao osoba sa stopostotnim invaliditetom tokom svog obrazovanja i školovanja, prema vlastitom priznanju, nije imala prepreke, ali su je one „zaskočile“ sada kada se našla na tržištu rada.

Suočena s odbijenicama i predrasudama koje zasjenjuju sve što može, Amila ne traži nikakve privilegije, već priliku i posao u kojem bi svoje zanje i trud mogla pretočiti u stvarni doprinos zajednici.

Iako nije izgubila vjeru u smisao obrazovanja i lični trud, njen primjer je bolan podsjetnik na to koliko sistem često zakaže i koliko društvo često ne prepoznaje potencijal koji ima pred sobom.