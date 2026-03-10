Utrka biometrije i izborne krađe

U Bosni i Hercegovini se ovog marta vodi tihi, administrativni rat za – istinu. Uvođenje biometrijskih skenera na biračka mjesta nije samo tehničko, već i političko pitanje. Skeniranje otiska prsta svakog birača, njihovih ličnih karata i ispunjenih listića, imaju potencijal da preporode izbore u BiH.

Ako budu instalirani prije oktobarskih izbora, izgubit će smisao izreka da nije bitno ko za koga glasa, već ko broji glasove. Što prije uvedemo novu tehnologiju, to ćemo prije pobijediti staru korupciju.

Lupeži u biračkim odborima neće više imati šansu da dodaju glasove svojim, a otimaju glasove drugim strankama, koristeći niz provjerenih načina, koji su poznati svima osim domaćem pravosuđu. Postat će napokon važno ko je za koga glasao.

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK), u nedavnom intervjuu „Avazu“ ogolio je suštinu problema, rekavši da nabavku skenera sabotiraju svi, a najviše politika.

Milorad Dodik preko posilnih ministara u državnoj vlasti,čini sve da sveže ruke i noge zaposlenicima CIK-a, uskraćujući im novac i stručne kadrove za uvođenje biometrije. Ni ostale stranke na vlasti nisu mnogo kooperativnije, iako su im usta puna EU integracija.

Angažovane su i firme, takozvani „profesionalni žalitelji“, koji su se javili na tender iako ne ispunjavaju nijedan uslov iz javnog poziva. Tu su samo da sabotiraju i odugovlače proces. Tu su da pišu žalbe i zloupotrebljavaju Zakon o javnim nabavkama BiH, kako bi, za početak, ukrali vrijeme.

Sve je angažovano kako bi bar još jednom u svoje kutije ubacili glasove mrtvih i apolitičnih. Kako bi bar još jednom pronosali vreće s listićima kroz mračne sokake, a glasove prebrojali na svoj način.

Ako, uprkos svemu, CIK uspije uvesti novu tehnologiju, u oktobru ćemo imati poštenije izbore. Ako pak CIK izgubi utrku s vremenom, opet će se glasati po starom, uhodanom receptu. Ukrast će još jedan mandat i još četiri godine naših života.