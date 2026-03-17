I nakon Save – Savo

S aktuelnom vlašću opozicionim strankama i ne treba previše političkog umijeća, truda i visprenosti da se u izbornoj godini nametnu kao alternativa postojećem neznanju, bahatosti i haosu.

Naprotiv, dovoljno je pratiti odluke koje donosi, rezultate kojih nema, zaokrete koje pravi, porediti stavove ujutro i popodne, pa u apsurdnim situacijama i svojevrsnoj tragikomediji koju živimo samo pravovremeno reagirati.

Upravo tako su postupili funkcioneri stranaka opozicije u RS, nakon što se premijer tog entiteta ili barem osoba koja se tako predstavljala jučer probudila s mišlju da je ponedjeljak idealan dan za podnošenje ostavke. Drugi put. I pritom da poruči kako tim činom aktuelni režim pokazuje političku snagu i ozbiljnost?! U samo nekoliko rečenica obrazloženja ove odluke Savo Minić je nekoliko puta šokirao javnost. Ne trepnuvši je izjavio da se na ovakav potez odlučio “kako bi se obezbijedio legalitet i legitimitet ove vlade”, pa prosta logika nameće zaključak da ova dosadašnja nije bila ni legalna ni legitimna. Kao ni ona prva, na koju se već zaboravilo.

Začešljao se Minić i za još jedan pokušaj, treću sreću da, ovaj put valjda po slovu ustava i zakona preuzme fotelju u kojoj mu se ne da da zanoći. Sada bi ga za mandatara konačno trebao imenovati predsjednik entiteta - Siniša Karan, za razliku od dosadašnjih pokušaja, kada su to činili bivši predsjednik Milorad Dodik, kojem je presudom Suda BiH oduzet mandat i zabranjeno mu političko djelovanje, ili v.d. predsjednika Ana Trišić-Babić, koja za takvu odluku također nije bila ovlaštena.

Svaki put ostavka iz neustavno zaposjednutog kabineta premijera RS stiže u trenutku kad sudije Ustavnog suda BiH presaviju tabak da daju ocjenu ustavnosti njegovog imenovanja. I svaki put zvaničnici RS pomisle, a neki uz širok osmijeh i izgovore, kako su domišljatim manevrima preduhitrili suce. Hoće li i kada neko biti procesuiran i kažnjen zbog kaubojskih imenovanja i poigravanja s procedurama u vremenu kada vlast sasvim sigurno ima prečih poslova i obaveza prema građanima, pitanje je na koje na kraju niko i ne odgovori.

Nakon što je NSRS usvojila ostavku Save Minića, očekuje se da za mandatara bude predložen Savo Minić. Komentarima da bi pred ovakvim scenarijima i nenadmašni „Nadrealisti“ mogli oboriti pogled, te da bi vlada na čelu s Minićem mogla imati više nastavaka od “Rokija”, jednog od najpoznatijih filmskih serijala u historiji svjetske kinematografije, nema se šta dodati.