Naučnik Andrej Gajić: Život u službi zaštite ugroženih vrsta

Višestruko nagrađivani naučnik iz BiH Andrej Gajić uključen je u svjetski projekt zaštite jedne od najrjeđih životinjskih vrsta na svijetu. Na ovaj način dokazao je još jednom da su stručnjaci iz BiH cijenjeni i uvijek rado pozivani u međunarodne projekte zbog svoje stručnosti i predanosti u radu.

Projekt u koji je uključen daje vrijedne podatke za buduće programe zaštite sredozemne medvjedice, izuzetno rijetke vrste, inače među najugroženijim morskim sisarima, s populacijom manjom od približno 450 jedinki.

Da je Bosna i Hercegovina zemlja bogata vrhunskim stručnjacima potvrđuje upravo Andrej Gajić, koji je međunarodno nagrađivani naučnik, istraživač, predavač, akademski savjetnik i dokumentarni filmski stvaralac. S više od 70 naučnih publikacija, bio je i glavni istraživač na 21 regionalnom projektu, uključujući National Geographic, Explorers Club i Discovery Channel. Kao glavni govornik na brojnim forumima širom Evrope, Azije, Afrike i SAD, ovaj naučnik svijetom širi najljepšu moguću sliku o ljudima iz Bosne i Hercegovine.