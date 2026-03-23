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LIČNOST DANA

Sergej Barbarez: Predvodnik Zmajeva

Selektor danas okuplja nacionalni tim pred potencijalno historijske utakmice

Barbarez: Vratio vjeru u Zmajeve. Facebook

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

23.3.2026

Sergej Barbarez danas okuplja fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i time praktično počinje ono što svi priželjkujemo – pohod na Svjetsko prvenstvo.

Pred Zmajevima je najveći izazov posljednjih godina, a pred selektorom trenutak za koji se, bez dileme, živi. Već 26. marta u Kardifu naš tim igra polufinale baraža protiv Velsa, dok bi eventualno finale 31. marta u Zenici donijelo meč protiv pobjednika duela Italija – Sjeverna Irska.

Malo je ljudi u bh. fudbalu koji mogu probuditi emociju kao Barbarez. Kao nekadašnji kapiten bio je simbol ponosa, borbe i karaktera, a sada ima priliku da s klupe povede Zmajeve ka najvećoj pozornici.

Navijači ponovo vjeruju, reprezentacija ponovo ima energiju, a ime Sergeja Barbareza ponovo nosi posebnu težinu. Baraž je pred vratima, a BiH sanja veliki povratak među najbolje nakon 12 godina čekanja.

# ZMAJEVI
# LIČNOST DANA
# SERGEJ BARBAREZ
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