Sergej Barbarez: Predvodnik Zmajeva

Sergej Barbarez danas okuplja fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i time praktično počinje ono što svi priželjkujemo – pohod na Svjetsko prvenstvo.

Pred Zmajevima je najveći izazov posljednjih godina, a pred selektorom trenutak za koji se, bez dileme, živi. Već 26. marta u Kardifu naš tim igra polufinale baraža protiv Velsa, dok bi eventualno finale 31. marta u Zenici donijelo meč protiv pobjednika duela Italija – Sjeverna Irska.

Malo je ljudi u bh. fudbalu koji mogu probuditi emociju kao Barbarez. Kao nekadašnji kapiten bio je simbol ponosa, borbe i karaktera, a sada ima priliku da s klupe povede Zmajeve ka najvećoj pozornici.

Navijači ponovo vjeruju, reprezentacija ponovo ima energiju, a ime Sergeja Barbareza ponovo nosi posebnu težinu. Baraž je pred vratima, a BiH sanja veliki povratak među najbolje nakon 12 godina čekanja.