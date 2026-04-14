Mađarske poruke regionu

Mađarski premijer Viktor Orban, sa svojom strankom Fidesz, doživio je ubjedljiv poraz na nedjeljnim izborima u zemlji čiji su građani, masovnim odzivom i jasno izraženom voljom poslali snažne poruke bližem i daljem susjedstvu. Da, dvotrećinski stav birača može se objašnjavati i cijenom kobasica, kako to slikovito rade pojedini analitičari, jer na primjeru tog proizvoda, po koji Mađari danas putuju u Hrvatsku, evidentni su inflacija, pad životnog standarda i vrijednosti valute. Uz korupciju, autokratiju, „zarobljenu državu“ i sve što ide uz režime poput Orbanovog. Mađari svojim izborom također poručuju da koketiranje sa sankcioniranom Rusijom, balansiranje na dvije stolice, pa ni jeftiniji ruski plin, nisu nikakva garancija napretka, te će ova zemlja konačno prestati da bude kamen na putu ka jedinstvenijoj Evropi i donošenju odluka evropskih institucija.

Na izborima u Mađarskoj glasalo je čak blizu 80 posto građana, a rezultat predstavlja potvrdu da se do promjena, koje niko ne može osporiti, ne može bez masovnog izlaska na glasačka mjesta. Važna poruka izbora u Mađarskoj je i da dugogodišnja vlast, a za vrijeme 16-godišnje vladavine Orbana djeca su izrastala u starije maloljetnike, gubi kontakt s realnošću, problemima i željama građana, te na neki način postaje svrha samoj sebi. Orbanov debakl i politička penzija pokazuju da je poraz uvjerljiviji i bolniji što vladavina duže traje i da ograničenja trajanja vlasti na maksimalno dva mandata ne bi bila bez osnova. Poruka je to i domaćim političkim akterima, koji Orbanov poraz izgleda teže priznaju i od samog Orbana, a mnogo ih je okačenih o budžet, u ovoj ili onoj vlasti, još od rane mladosti.

Na kraju, Orban je ipak, džentlmenski, samo nekoliko sati nakon zatvaranja birališta, čestitao pobjedniku Peteru Mađaru. Rezultat je to činjenice da Mađarska nema problem s „novim izbornim tehnologijama“ i firmama i politikama koje bi srušile tender za njihovu nabavku, ali i realnosti u kojoj se za osporavanje tako nadmoćne prednosti ne može naći dovoljno uvjerljivih argumenata. Kakvim god kvalifikacijama ga ispraćali i kakva god bila zaostavština njegove vlasti, Orban je na kraju pokazao dovoljno političke mudrosti i demokratičnosti da prizna bolan poraz, ali da čestita protukandidatu. U našim uvjetima pljuštale bi primjedbe i optužbe, danima bi se kopalo po vrećama s glasačkim listićima, stranački aktivisti izašli bi pred institucije, a još su svježa sjećanja i na policijske kordone i osiguranja kojima su se branile pozicije.