Istup Nebojše Vukanovića u jutarnjem programu BHRT-a predstavlja primjer političke nedosljednosti, ali i krajnje neprimjerene komunikacije za nekoga ko pretenduje na najviše državne funkcije.

Naizgled jednostavno pitanje voditelja Zvonka Komšića da li će navijati za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pretvorilo se u niz izbjegavanja i relativizacija. Umjesto jasnog odgovora, Vukanović je poručio da se “neće ne radovati uspjesima BiH”, da bi potom otvoreno rekao kako navija za Srbiju i Crvenu zvezdu, uz bizarno poređenje da “ne možete voljeti dvije žene”.

Time je jasno pokazao distancu prema državi u kojoj obnaša političku funkciju i iz koje prima platu, što otvara pitanje političkog integriteta i dosljednosti. Međutim, dodatni problem predstavlja način komunikacije, prekidanje sagovornika, izbjegavanje konkretnih odgovora i pokušaj skretanja teme.

Vrhunac primitivnog ponašanja uslijedio je kada je voditelju poručio “nije ovo vaša zemlja”. Takva izjava, izrečena na javnom servisu, prelazi granice političkog stava i ulazi u zonu osporavanja osnovnih principa države i jednakosti njenih građana.

Reakcija voditelja, koji je prekinuo intervju uz poruku da je Bosna i Hercegovina zemlja svih građana, bila je očekivana i profesionalna u datim okolnostima.

Iako se Vukanović ranije često pokušavao dodvoriti bošnjačkom biračkom tijelu, kojeg je nemali broj u RS na svakim izborima, evidentno da sada na to može zaboraviti. Tako je od jedne nade Sarajeva, samo postao novi Stanivuković. Niti je privlačan Bošnjacima, niti može uspjeti kao radikal, jer takvih je napretek u RS.