Hana Hodžić: Glas inkluzije

Hana Hodžić jedna je od mladih osoba koje svojim radom i angažmanom doprinose stvaranju inkluzivnijeg društva u Bosni i Hercegovini. Kao članica Udruženja „Ruka podrške“, aktivno učestvuje u projektima usmjerenim na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom i njihovo puno uključivanje u društveni život.

Udruženje kroz koje djeluje pruža podršku osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu, obrazovanju, zapošljavanju i razvoju različitih vještina. Poseban značaj njihovog rada ogleda se u nastojanju da osobe s invaliditetom dobiju priliku da ravnopravno učestvuju u svim segmentima društva i ostvare svoju ekonomsku nezavisnost.

Kroz brojne aktivnosti, radionice i projekte, Udruženje „Ruka podrške“ godinama promoviše vrijednosti solidarnosti, jednakih mogućnosti i međusobnog poštovanja. Takav pristup doprinosi razbijanju predrasuda i jačanju svijesti o potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom.

Hodžić posebno doprinosi promoviranju ideje da društvo treba biti prilagođeno svim građanima, bez obzira na njihove fizičke ili druge prepreke. Njen angažman usmjeren je na stvaranje okruženja u kojem će svaka osoba imati priliku da razvija svoje sposobnosti, obrazuje se, radi i aktivno učestvuje u zajednici.

U vremenu kada su empatija, solidarnost i društvena odgovornost potrebniji nego ikada, rad ljudi poput Hane Hodžić pokazuje koliko pojedinačni angažman može doprinijeti pozitivnim promjenama.

Zbog predanog rada na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i promociji inkluzivnog društva, Hana Hodžić je „Avazova“ ličnost dana.