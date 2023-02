Admir Bristrić: Početak iz snova u Sloveniji

Napadač mlade bh. reprezentacije Admir Bristrić je u utakmici 23. kola Prve lige Slovenije protiv Gorice prvi put nastupio kao starter za Olimpiju te je u pobjedi svoje ekipe rezultatom 4:3 postigao dva gola.



Bristriću su to bili prvi golovi za tim iz Ljubljane, u koji je stigao ove zime iz Rijeke i upisao tri nastupa.

- Vjerovao sam u sebe. Do sada nisam imao trenera koji me ovako podržavao. S Albertom Rijerom (Riera) počeo sam se razvijati. On mi vjeruje. Puno znači imati trenera koji te bodri i gura naprijed - rekao je Bristrić.

Admir Bristrić rođen je 28. aprila 2003. godine u Tuzli. Karijeru je počeo u Željezničaru iz Slavonskog Broda, a nastavio u mlađim kategorijama Zrinjskog, Slobode i Rijeke.

Jednu polusezonu je kao posuđeni igrač Rijeke proveo u Hrvatskom Dragovoljcu, a s Rujevice je u januaru ove godine stigao u Olimpiju.

Bristrić je za naš U-21 tim odigrao tri utakmice i postigao dva gola. Prethodno je nastupao za U-17 i U-19 selekcije.