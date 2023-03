Banja Luka, crna rupa

Da je protiv toga dreknuo je i mlađahni gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je poručio: "Neka to rade u Sarajevu", kazavši i da "težimo patrijarhalnim, tradicionalnim, porodičnim odnosima".

Naravno, homofobne poruke koje su im vođe danima slale huligani su prepoznali baš kako je trebalo: kao poziv u napad. I napad se desio.

I to pokazuje da je Republika Srpska danas, s Banjom Lukom kao svojim glavnim gradom, crna rupa Evrope.

Od činjenice da se Dodik u jeku agresije na Ukrajinu nastavlja sastajati s Putinom i otvoreno pružati podršku zločinu, gora je samo činjenica što su upravo putinovske vrijednosti zvanična ideologija u Republici Srpskoj.

To su vrijednosti, kako to kaže Draško, "patrijarhalnog, tradicionalnog i porodičnog društva", u kojem se i on, kao sušta suprotnost toga, mora praviti da je ono što nije kako bi se dodvorio većini i u kojem vas, ako ste, ne daj Bože, pripadnik LGBT populacije, čekaju batine, potaknute i podržane od zvaničnih vlasti.