Zdravi Bosanac od 120 kila

Gledam na televiziji stanovitog predstavnika neformalne grupe mladih, ovih što traže subvencije za stanove. Veli on, otprilike, ovako: “Omogućavanjem da kupimo stan Vlada nas motivira da ostanemo u BiH. Ali, ako je 10 hiljada koje su nam obećali puno, onda možemo samo očekivati da se mladi nastave masovno seliti iz ove zemlje i tako će ova zemlja ostajati bez radne snage. A mi imamo najbolju radnu snagu, to se vidi gdje god da odemo u Evropu.”

Molim? Kako? Šta? Prema kojim tačno parametrima je naša radna snaga dobra i u kojim to poslovima, a kamoli najbolja u Evropi? Je li postoje neka istraživanja, podaci, činjenice koje bi to iole potvrđivale?

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je debakl na Evropskom prvenstvu i službeno je posljednje plasirana ekipa. Naravno, debakl je ono što 30 godina doživljava većina bh. sportova koji još nemaju nijednu medalju osvojenu na nekim olimpijskim igrama.

PISA rezultati

Prema PISA-a rezultatima, one jedne godine kad smo izašli, naši učenici su bili na samom evropskom začelju.

Univerzitet u Sarajevu nalazi se na 1.593. mjestu najboljih visokoškolskih ustanova u svijetu, što je još i dobro, jer je unutar 5 posto.

Nedavno je objavljeno istraživanje koje je utvrdilo da su Bosanci i Hercegovci digitalno najnepismeniji narod u Evropi te da je čak 41 posto njih ispod osnovnog nivoa digitalnih vještina, što podrazumijeva stvari tipa da znaju uključiti kompjuter.

Koja god oblast da se zagrebe, vrlo je vjerovatno da su Bosanci i Hercegovci, nažalost, u donjem dijelu Evrope.

Ne mora to samo po sebi biti loše ako to sebi priznaš i onda tražiš načine i mogućnosti kako da budeš bolji. Nisi loš čovjek niti negativac ukoliko imaš 120 kilograma, no hvale je vrijedno ako uložiš muku i trud da smršaviš, prije svega radi vlastitog zdravlja, ali i drugih beneficija koje će ti to donijeti.

Bez konkretnog rezultata

No, u našem društvu imamo upravo potpuno obratnu praksu: da čovjek od 120 kilograma uvjerava i nas i samog sebe kako je najljepši, najzdraviji i najbolji iako i sam pogled na njega govori suprotno.

Tako dobivamo narod čiji pripadnici s majčinim mlijekom postaju fudbalski stručnjaci, geopolitički analitičari, eksperti za vakcine... Samo, kada treba ostvariti neki konkretan rezultat u nečemu, to nekako u pravilu izostane. No, nikada nije do nas, nego da države, sistema, okruženja, novca... Ili, kako je to efendija Mustafa Spahić svojevrsno genijalno opisao: „Narod univerzalnih sveznalica i konkretnih neznalica.“