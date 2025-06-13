Irma Husić: Romani osvajaju svijet

U moru loših vijesti, političkih prepucavanja i nesreća koje pune stupce crne hronike, sigurno da nas sve obraduje uspjeh nekog iz naše Bosne i Hercegovine.

Bosanci i Hercegovci su skromni ljudi, malo im treba za osmijeh na licu, a ne skrivaju ni sreću zbog uspjeha nekog drugog. Pogotovo kada je to priznato na međunarodnom tržištu, kao što je i ovaj uspjeh bh. autorice Irme Husić.

Naime, njeni romani „Čistačica na crno“ i „Očuh“ našli su se među najprodavanijim knjigama na Amazonu, najvećoj svjetskoj online knjižari koja ima više od 30 miliona naslova.

Roman „Čistačica na crno“ nedavno je zauzeo prvo mjesto na Amazonovoj listi “Hot New Releases”, nadmašivši čak i međunarodne bestselere poput Alison Espachove. Ovo djelo, koje je već ranije proglašeno ultimativnim bestselerom u Bosni i Hercegovini u 2024. godini, sada pronalazi put i do čitatelja širom Evrope i svijeta.

S druge strane, njen drugi roman „Očuh“, koji je već postao bestseler u BiH u 2025., trenutno se nalazi na trećem mjestu Amazonove liste najprodavanijih knjiga u kategoriji savremene evropske književnosti.

Irma Husić rođena je 21. novembra 1981. godine u Bihaću, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, a potom i Pravni fakultet. Piše iz autentičnog unutrašnjeg poriva, donoseći glas onih koji se u književnosti često ne čuju, a sada njeni romani osvajaju svijet.